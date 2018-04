Im Frühjahr 2011 hatten die Rohstoffpreise ihren Höhepunkt erreicht. Seither sind sie weltweit zusehends immer stärker unter Druck geraten und verbuchen vier Jahre in Folge Abschläge. Ein am Markt geschätzter Indikator für die Preisentwicklungen ist der Bloomberg Commodity Index. Dieser gab seit 2011 um rund 40 Prozent nach und liegt mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit 13 Jahren. Die Preisabschläge ziehen sich dabei quer durch alle Rohstoffsektoren. So sind die Preise für Energierohstoffe seit Herbst 2011 um etwa 55 Prozent zurückgegangen, bei Basis- und Edelmetallen lag das Minus bei knapp 40 Prozent und Agrarrohstoffe ermäßigten sich um rund 30