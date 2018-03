(red) - Nach Angaben der SITA Süd GmbH, die für die Sammlung der Gelben Säcke verantwortlich ist, nimmt in letzter Zeit die Unsitte wieder zu, die Gelben Säcke mit Abfällen jeglicher Art zu füllen. So finden sich darin immer wieder Essensreste, Windeln, Isoliermaterial, Haushaltsgegenstände und Textilien. Dabei ist die richtige Mülltrennung eigentlich keine komplizierte Sache: In den Gelben Sack gehören ausschließlich Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien, wie zum Beispiel Getränkekartons. Andere Gegenstände aus Plastik, wie Zahnbürsten, Spielzeug oder Plastikschüsseln, haben darin nichts zu suchen.