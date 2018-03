(if) - Am Sonntag, 6. September, findet in Mühlhausen, Zazenhausen sowie Kornwestheim ein Radrennen statt, das vom 1. Radfahrer-Verein 1. RV Stuttgardia 1886 veranstaltet wird. Das Radrennen, das unter dem Motto „Rund in Stuttgart“ steht, findet von 11 bis 19 Uhr statt. Eine Runde des Rundkurses beträgt 10,1 Kilometer. Start und Ziel sind in Mühlhausen in der Veitsstraße bei der Veitskapelle. Folgende Straßen sind wegen des Rennens in Mühlhausen von 10 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt: Bachhalde, die Alte Mönchfeldstraße, der Mönchfeldweg, die Veitstraße und der Weidenbrunnen (ab Ecke Veitstraße). Morgens beginnt das Radrennen um