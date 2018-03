(if) - Jörg Sailer und Stefan Sendelbach von den Freien Wählern haben im Bezirksbeirat Münster einen Antrag eingereicht zum Erhalt der Stelle der Stadtteilmanagerin Mareike Merx. Der Bezirksbeirat hat dem Antrag zugestimmt.

In dem Antrag machten die Freien Wähler nochmals deutlich, wie wichtig die Funktion von Merx als direkte Ansprechpartnerin für die Stadt sei. Die Stelle des Stadtteilmanagements der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart für die Neckarvororte ist aktuell bis zum 31. Dezember befristet. Die Freien Wähler fordern, diese Stelle von Merx in eine unbefristete Stelle zu ändern. In ihrer Begründung führen die Freien