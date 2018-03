(if) - Der Bezirksbeirat Mühlhausen hat die vier neuen Delegierten für den Stadtseniorenrat gewählt. Wie Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler erklärte, wurden in der Sitzung des Gremiums folgende Personen gewählt: die ehemalige Bezirksbeirätin Sieglinde Klopfer aus Mühlhausen, Mario Giordan aus Neugereut, Ingrid Jahns, die Leiterin der Altenbegegnungsstätte in Hofen, sowie Peter Harrer vom Bürgerverein Hofen. Ein Ersatzdelegierter konnte nicht gewählt werden.

