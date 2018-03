(if) - Am Montag, 13. Dezember, wurde eine Spendendose der Katzenhilfe in einem Fressnapf-Markt in Mühlhausen aufgebrochen und die Spendengelder gestohlen. Die Katzenhilfe Stuttgart hat Anzeige gegen unbekannt erstattet. Tatzeitraum war laut Polizei zwischen dem 16. November und dem 13. Dezember. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich an das Polizeirevier in Zuffenhausen wenden unter der Telefonnummer 89 90-37 00 oder per E-Mail an presse@katzenhilfe-stuttgart.de. Es war nicht das erste Mal, dass die Katzenhilfe derlei Probleme hat: Erst letzten Monat wurde bei einem Einbruch in einer Tierarztpraxis unter anderem zwei