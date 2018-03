Münster Vermutlich infolge von Brandstiftung ist in der Nacht auf Sonntag eine Schutzhütte im Gewann Schnarrenberg niedergebrannt. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Unbekannte an der Hütte zu schaffen machen. „Sie wurde schon öfters beschmiert“, sagt Bezirksvorsteherin Renate Polinski. Außerdem sei bei der Hütte auch vor zwei Jahren das Kupferdach gestohlen worden.

Anrufer hatten am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr Flammen in dem Gebiet gemeldet. Da die Hütte weit sichtbar an einem Aussichtspunkt in den Weinbergn steht, war der Brand auch von weitem zu sehen. Als die Feuerwehr bei der Schutzhütte eintraf, stand sie bereits komplett in