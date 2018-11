Entstanden ist das Projekt, um dem Konflikt zwischen Jugendlichen und Fahrgästen an der Endhaltestelle „Neugereut“ entgegenzuwirken. In einer ersten Phase wurden Schüler, Fahrgäste und Gewerbetreibende in Neugereut befragt. Diese Befragungen sind nun abgeschlossen, berichtet Projektkoordinatorin Nadja Theilemann. Eine erste Situationsbeschreibung liegt nun vor. Nun soll als nächstes ein kommunaler Prozess in Gang gesetzt werden, an dem sich so viel wie möglich gesellschaftliche Gruppen aktiv und dauerhaft beteiligen. Ziel des Projekts ist es, einen Dialog zwischen den Generationen zu initiieren und zu moderieren. Es sollen Vorurteile aufgedeckt und