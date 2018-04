MühlhausenDer Müll im Stadtbezirk wird wieder vielerorts eingesammelt. Den Auftakt gab es in Hofen am 17. März. Dann folgte Neugereut mit 600 Teilnehmern. Teilgenommen haben in Hofen Vertreter vom SKG Max-Eyth-See, Musikverein Hofen, Gesangverein Hofen, Katholischer Kirchengemeinde, Bürgerverein und Pfadfinder. Es wurden rund 25 Säcke voll Müll eingesammelt von zirka 30 Teilnehmenden. Der Müll stammt aus der Region rund um den Bereich Neckarblick bis vor zur Burgruine am Neckar entlang und Richtung Hardtwaldstraße. Die Pfadfinder haben ihren Müll bei der Burgruine abgestellt. Für Hofen war es in dieser Form das erste Mal seit Jahren, dass sich