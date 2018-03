Wie Jan Holzner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart, gestern auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, wurde gegen den Mann aus Mühlhausen Ende Juli Anklage am Amtsgericht Nürtingen erhoben. Der Fall wird deshalb in Nürtingen behandelt, weil der Waffenhandel in Nürtingen hätte stattfinden sollen, so Holzner.

Dem Mann aus Mühlhausen wird vorgeworfen, dass er einen 41-Jährigen unterstützt haben soll, als dieser über das Darknet vier Pistolen beschaffen wollte, so Holzner. Der 51-Jährige hatte Waffen in seiner Wohnung deponiert, die nicht zugelassen waren, so Holzner. Darunter auch eine Maschinenpistole, die als Kriegswaffe gilt. Diese Waffen