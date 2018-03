Profi-Sportlerin turnt im Gottlieb-Daimler-Gymnasium

Bad Cannstatt Profi-Sportlerin turnt im Gottlieb-Daimler-Gymnasium

Laute Kinderstimmen tönen an diesem Morgen durch die Turnhalle des Gottlieb-Daimler-Gymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf und sechs nehmen am AOK-Fitnesstest teil und beweisen, wie viel Kraft, Ausdauer und Koordinationsfähigkeit in ihnen steckt.