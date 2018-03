NeugereutWie seinerzeit Noah im Alten Testament der Bibel bekommt der Stuttgarter Zimmermann Teddy Paradeiser bei Peter Worms in dessen Komödie „Keine Gnade für Noah“ von Gott den Auftrag, eine Arche zu bauen, weil der Herr eine zweite Sintflut schicken will. Was daraus wurde, zeigt das Neugereuter Theäterle in einer unterhaltsamen, bis zuletzt spannenden und nachdenklich stimmenden Inszenierung von Inka Bauer. Am Freitag war glanzvolle Premiere – mit drei „Neulingen“ (Ingrid und Arnold Sauer, Ines Laubert), die sich nahtlos in das erprobte Ensemble einfügten. Der Preis als Leitstern aber gebührte Diana Neumann, die erst zehn Tage vorher als Lara