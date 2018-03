(red) - Sebastian Küchler-Blessing wird am Sonntag, 20. November, ab 17 Uhr, in der katholischen St. Johanneskirche, Kappelbergstraße 28, ein Orgelkonzert geben. Er spielt das größte Orgelkonzert von Franz Liszt, Fantasie und Fuge über „Ad nos, ad salutarem undam“ sowie die „Variations sèrieuses“ von Mendelssohn in seiner Orgelfassung. Damit das Publikum dem Spieler auch zusehen kann, hat sich die Gemeinde etwas Besonderes einfallen lassen: Er wird per Kamera auf eine Leinwand übertragen. Küchler-Blessing ist einer der bedeutendsten Newcomer der Orgelszene und hat schon mit Preisen bei internationalen Wettbewerben auf sich aufmerksam