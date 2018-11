(jh) - Der Nikolaustag am 6. Dezember rückt näher und mit ihm die intensive Vorbereitungsphase für die Nikoläuse der Bundesagentur für Arbeit. Ob zu Betriebsfesten, in Kindergärten und Schulen oder zu Familienfeiern: Die insgesamt 20 Nikoläuse stehen in den Startlöchern für ihre Auftritte.

Wer erinnert sich nicht gerne an seine Kindheit, als am Abend des 6. Dezembers plötzlich der Nikolaus an der Tür polterte und mit einem großen Sack auf dem Rücken ins Wohnzimmer gestapft kam? Die Kinder sagten ein Gedicht auf oder spielten Flöte, der Nikolaus tadelte die schlechten Angewohnheiten, lobte die guten Charakterzüge und überreichte