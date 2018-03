Seit dieser Woche hat Claudia Dengler ihre Arbeit aufgenommen und Geschäftsführerin Sabine Blank freut sich über die Unterstützung. Dengler ist 44 Jahr alt. Sie ist aufgewachsen in Nufringen nahe Herrenberg. Nach dem Abitur und einem hauswirtschaftlichen Praktikum im Bernhäuser Forst, einer Bildungsstätte des Evangelischen Jugendwerks, erlernte sie den Beruf der Krankenschwester bei der Evangelischen Diakonissenschwesternschaft in Herrenberg. Sie war an verschiedenen Orten und Fachbereichen als Krankenschwester tätig. Einige Jahre war sie in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Tübingen auf der Septischen Unfallchirurgie. Dort hat sie einen