(if) - Der Bürgerverein Hofen hat eine neue Vorsitzende: Sabine Kurfeß. Die Marketing-Assistentin für Events und Messen will für frischen Wind sorgen, wie sie selbst sagt, und nimmt tatkräftig die Geschicke in die Hand.

Nachdem im vergangenen Jahr der Bürgerverein Hofen keinen neuen Vorstand gefunden hat, verspricht Kurfeß, den Verein nicht untergehen zu lassen und am Leben zu erhalten. Sie hat einiges vor: So sollen die Märchentage in der Hofener Burgruine wiederbelebt werden. Auch der Weihnachtsmarkt soll fortgeführt werden. Er war im vergangenen Jahr abgesagt worden. Kurfeß sieht durchaus gute Chancen, den Weihnachtsmarkt