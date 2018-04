(red) - Nachdem Lidl in der Landhausstraße zum 30. September aufhört, war es um die Zukunft der Nahversorgung in Gaisburg - vor allem für ältere und weniger mobile Mitbürger - schlecht bestellt. Das Problem ist vom Tisch, denn das Stuttgarter Integrationsunternehmen NintegrA gGmbH eröffnet im Dezember an gleicher Stelle einen CAP-Lebensmittelmarkt.

Nicht nur in den Randbezirken und abgelegenen Stadtteilen ist das Thema Nahversorgung ein zum Teil akutes Problem. Auch in Stuttgart war der Aufschrei groß, als Lidl bekannt gab, seinen Discounter in der der Landhausstraße 243 im Stadtteil Gaisburg zum 30. September aufzugeben. Das