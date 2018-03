Die Räumlichkeiten seien bereits dafür reserviert, so das Stadtteilmanagement der Sozialen Stadt Neugereut. „Es war ein zentrales Anliegen des Bürgerforums vom November 2014, bestehende und potenzielle Angebote im Stadtteil besser zu kommunizieren“, so Stadtteilmanagerin Ute Kinn. Mit dem „Markt der schönen Angebote“ sollen in kreativer Weise die Anbieter und Nutzer beispielsweise von Sport-, Gesundheits- und Bildungs- und Kulturangeboten im Stadtteil zusammengebracht werden. So wurde überlegt, dass die Hürde zur Teilnahme möglichst gering sein soll und die Zugehörigkeit über Buttons zum Anstecken kenntlich gemacht werden soll. Erste Konzeptbausteine und