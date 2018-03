Anzeige

Seit Mitte Dezember glänzen zwei Mülleimer in der Mönchfeldstraße im neuen Design, wie auch FSJ-Beschäftigter des Bezirksrathauses Michael Wolff feststellt. Es handelt sich dabei um ein Projekt des Jugendrats Mühlhausen. „Ziel war es, den Platz im Stadtbezirk farblich aufzuwerten und außerdem die Arbeit des eigenen Jugendrates mit einem öffentlichen Projekt vor Ort sichtbarer zu machen“, so Wolff. So fanden sich bei kühlen Temperaturen drei Jugendräte und die stellvertretende Bezirksvorsteherin Edda Reiter-Katein ein, um unter anderem die stadtteiltypische Palme, das Jugendratslogo oder die Skyline von Stuttgart aufzusprühen. Die Motive waren Entwürfe der Jugendräte selbst, die sie als Schablonen im Vorfeld erstellt hatten.

Reiter-Katein freut sich, dass die Graffiti-Aktion zustande kam, „weil die Jugendlichen gerne mit Graffiti etwas Bleibendes machen wollten“, wie sie sagt. „Die Aktion war mit dem Amt für Abfallwirtschaft und dem Bezirksamt abgestimmt“, so Reiter-Katein. In Bad Cannstatt habe es die Aktion am Wilhelmsplatz gegeben. So hätten sich die Jugendlichen künstlerisch betätigen und auf legale Weise Graffiti herstellen können. In Mühlhausen gebe es nicht wie in Bad Cannstatt unter der König-Karls-Brücke legale Graffiti-Flächen. Aufgrund des Wetters hätten nicht mehr Mülleimer verschönert werden können, so Reiter-Katein. Im Februar endet die Amtszeit des Jugendrats. Im neuen Jugendrat wird sie das Thema dann auch wieder einbringen und fragen, ob hier Interesse bestehe.