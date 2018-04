Neugereut Fünf Künstler zeigen seit kurzem im Haus St. Monika des Caritasverbandes ihre Bilder im Sockelgeschoss. Kunst bei Palmen sozusagen, denn das Pflegeheim ist bekannt durch den großen, prächtigen exotischen Palmengarten im Herzen seines Hauses. Wer nun die Kunstausstellung betrachtet, hat die Palmen mit im Blick. Etwa wenn es um die abstrahierten Werke von Zaklina Vucic geht, die in Bildern wie „Hoffnung“ ihre Arbeiten in Acryl auf Leinwand zeigt. In beeindruckender aquarellartiger Lasurtechnik entstand das Bild „Paradies“ in Lila- und Grautönen mit viel Licht in der Mitte. Auch die Frau am Meer und die Figur mit Regenschirm bilden eine