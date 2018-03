Kröten gehören nicht gerade zu den Schönheitsköniginnen im Tierreich. Kein jubilierender Gesang, kein weiches Fell, kein sanfter Blick, sondern mit Warzen übersät und starrem Blick - und doch sind es faszinierende Geschöpfe, die aber im dicht besiedelten Gebiet unsere Hilfe benötigen. Sobald im März der erste laue Regen einsetzt, beenden Erdkröten, Laubfrösche und Molche ihren Winterschlaf und verlassen ihre Verstecke in Laubhaufen und unterm Boden. Sie suchen die Seen, Weiher und Tümpel auf, in denen sie geboren wurden, um sich dort ihrerseits fortzupflanzen. Einige Amphibienwanderwege kreuzen Straßen und jeder Autofahrer weiß, was das bedeutet: Zu