Auf Platz 6 kam der Freiberg Campus. Der Kelterplatz in Hofen erreichte Platz 14, die Mensa in Neugereut Platz 17 und die Erneuerung des Zentrums in Mühlhausen Platz 30. Als Multiplikator hatte sich Michael Lietz dafür stark gemacht, dass die Bürger sich am Bürgerhaushalt beteiligen. Auch war es gelungen, verschiedene Bürgervereine miteinander zu verbinden, dass sie sich über die Stadtteilgrenzen hinweg für gemeinsame Ziele eingesetzt haben. „Es war das gemeinschaftliche Vorgehen der vier Bürgervereine Freiberg, Hofen, Mühlhausen und Neugereut sowie der zwei größten Schulzentren unseres Bezirks“, so Bezirksbeirätin Heike Funk (CDU). Sie haben sich auf