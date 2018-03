(red) - Im sechsten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses an der Widmaierstraße in Möhringen ist am Montagnachmittag eine Wohnung aufgebrochen und vollkommen durchwühlt worden. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht geklärt. Der Wohnungsinhaber war gegen 15.30 Uhr aus dem Haus gegangen und um 16.10 Uhr zurückgekommen. Aus einer Wohnung an der Kelterstraße in Stuttgart Süd hat ein Unbekannter am Montag zwischen 14 und 23.30 Uhr eine Uhr, Schuhe und Zinnfiguren gestohlen. Der Unbekannte drang über eine Balkontüre in die Wohnung ein.

Bei einem Einbruch am Montag in eine Wohnung an der Wolframstraße in Stuttgart-Nord ist der