(if) - Alexander Gunsilius vom Sozialamt berichtete über den Bedarf der Kreispflegeplanung 2025 im Bezirksbeirat Mühlhausen. Das Ergebnis: In Stuttgart fehlen bis zum Jahr 2025 insgesamt 2392 Plätze.

Gunsilius stellte den Bezirksbeiräten die neuesten Berechnungen vor: Aufgrund der demografischen Entwicklung werden in Stuttgart bis zum Jahr 2025 zusätzlich 1773 Dauerpflegeplätze benötigt. Im Bestand und in Planung hat die Stadt insgesamt 5555 Plätze. Das Sozialamt hat einen Bedarf von 7328 Pflegeplätzen. Fast 40 Prozent aller Pflegebedürftigen sei untergebracht, so Gunsilius.

Derzeit gibt es in Stuttgarter Pflegeeinrichtungen