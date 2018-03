Mühlhausen Nachdem es kürzlich im Bezirksbeirat Mühlhausen eine Bürgeranfrage zur Verbreitung von Nilgänsen gab, hat Klaus Lachenmaier, Biologe, Vogelexperte und Jäger vom Landesjagdverband in dem Gremium über das Vorkommen und die Entwicklung der Nil- und Graugänse sowie weiterer kommender exotischen Tiere informiert. Lachenmaier stellte fest, dass es die Graugans seit 1993 am Max-Eyth-See gibt und heute dort zwölf bis 15 Paare leben. Die Gänse brüten auf der großen Insel im See. Winterzählungen hätten ergeben, dass es in Stuttgart 1994 insgesamt 50 Exemplare gab und aktuell bis zu 300 Graugänse. Als Probleme verwies Lachenmaier auf die verkoteten Ufer.