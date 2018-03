(uli) - Betreiber von Imbissbuden auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt müssen ab diesem Jahr 20 Prozent mehr Standgebühren bezahlen. Künftig kostet der Quadratmeter 299 Euro. Und wer Glühwein verkauft, muss 212 Euro bezahlen. Die übrigen Beschicker müssen dagegen nur eine fünfprozentige Steigerung in Kauf nehmen.„Bundesweit kassierte die Landeshauptstadt unterdurchschnittlich wenig Gebühren“, begründete Stadtkämmerer Michael Föll diese - insbesondere aus Sicht der CDU, FDP und Freien Wähler - „happige“ Gebührensteigerung. In Leipzig würde der Preis für den Quadratmeter 306 Euro, in Dresden 345 und in Nürnberg sogar 581 Euro betragen.