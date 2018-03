(red) - Die Grüngut-Sammlung auf Abruf ist von März bis Mai und von September bis November möglich. Haushalte und Gewerbebetriebe, die an die Regelabfuhr angeschlossen sind, können in diesem Zeitraum den kostenlosen Service zwei Mal pro Kalenderjahr in Anspruch nehmen. Die Abholung wird mit den Postkarten angefordert, die dem Abfallkalender beigefügt sind.

Die Karten werden unter Angabe von Adresse und der ungefähren Anzahl der Bündel und Grüngutsäcke an den Eigenbetrieb Abfall Wirtschaft Stuttgart (AWS) geschickt. Alternativ kann die Bestellung auch unter der Telefonnummer 216-88700 sowie auf der Internetseite