Mühlhausen Die Maßnahmen zum Bau des Schlingnatter-Biotops im Feuerbachtal beschäftigen immer noch die Ämter. Auch Naturschutzwart Jürgen Gesierich hat Fragen an Oberbürgermeister Fritz Kuhn in einem Schreiben gerichtet. Stadtsprecher Sven Matis hat auf Fragen unserer Zeitung in Absprache mit dem Regierungspräsidium geantwortet zum Rainwald und zur nahen Mäurachklinge. Matis erklärt, dass das Untere Feuerbachtal mit seinen 50 Hektar ein wichtiges Naturschutzgebiet in der Stadt sei mit seltenen und schutzwürdigen Pflanzen- und Tierarten, mehr als 330 verschiedene Pflanzen und über 60 Vogelarten. Fachleute hätten festgestellt laut Matis, dass das