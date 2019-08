Gelungene Erneuerungsmaßnahmen

Zehnter Bericht der Sozialen Stadt Neugereut – Verlängerung des Programms bis April 2021

Das Stadtteilmanagement in Neugereut hat eine positive Bilanz in ihrem zehnten Jahresbericht zur Sozialen Stadt Neugereut gezogen. Die Erneuerungsmaßnahmen in der Ortsmitte seien erfolgreich.