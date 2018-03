(red) - Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr aus einem am Forellenweg abgestellten Auto einen Geldbeutel gestohlen, obwohl der 63-Jährige Autobesitzer nur wenige Meter entfernt war. Der 63-Jährige parkte seinen Opel, stieg aus und ging zu einer zirka 30 Meter entfernten Mülltonne. Ein ungefähr 20 Jahre alter Mann nutzte diese Gelegenheit und stahl den in der Mittelkonsole des unverschlossenen Autos liegenden Geldbeutel. Der Autobesitzer überraschte ihn dabei und verfolgte den Dieb noch einige Zeit. Er konnte ihn aber nicht einholen und verlor den in Richtung Weinberge respektive Keltersteige Flüchtenden aus den