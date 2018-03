(if) - Das Spirillo-Kunstwerk von Wolfgang Zaumseil musste kürzlich wegen des Umbaus des Kinder- und Jugendhauses und der Erweiterung zum Bürgerhaus abgebaut werden. Wie es mit einem Wiederaufbau wird, steht noch in den Sternen.

Die Arbeiten am Bürgerhaus kommen voran. Doch noch ist offen, was mit dem Spirillo passiert. Der Grund: Der Gemeinderat hat in den aktuellen Haushalt keine Gelder für den Wiederaufbau des Kunstwerks eingestellt, erklärt Stadtplanerin Karin Lauser. Nun hat das Büro Wiederkehr verschiedene Planungsmöglichkeiten in den Freiraumplanungen rund um das Bürgerhaus erstellt, die einen Wiederaufbau des Spirillos