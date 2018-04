Gaisburg Fein säuberlich hatten sie sich für das Gruppenbild aufgereiht: Die insgesamt 72 jungen Männer und Frauen, die am 22. März 1953 in der Gaisburger Kirche ihre Konfirmation feierten. In Anzügen und schwarzen Kleidern präsentierten sich die „Söhne“ und „Töchter“ der Gemeinde. Stadtpfarrer Hermann Maurer hielt damals den Gottesdienst. Im Eingangsbereich des Gotteshauses ist das 65 Jahre alte Gruppenbild ausgestellt. Gestern kam ein Teil der damaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden wieder in der Gaisburger Kirche zusammen. 19 inzwischen etwas ältere Männer und Frauen feierten mit Pfarrer Wolfgang Marquardt ihre Eiserne Konfirmation. „Das ist etwas