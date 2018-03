(red) - Bislang Unbekannte sind zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in einen Laden an der Wigandstraße eingebrochen und haben Bargeld und eine Festplatte erbeutet. Bei der Bücherei in der Kornwestheimer Straße scheiterten die Einbrecher an den stabilen Fenstern und Türen. In der Wigandstraße hebelten die Unbekannten zwischen 12 Uhr und 5 Uhr ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und stiegen in das Geschäft ein. Sie brachen eine Kasse auf und stahlen daraus mehrere hundert Euro Bargeld. Außerdem entwendeten sie eine externe Festplatte. Einbrecher versuchten zwischen 16 Uhr und 8.30 Uhr an der Bücherei an der Kornwestheimer Straße