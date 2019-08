Mühlhausen Ein früher Nachmittag Mitte August am Max-Eyth-See: Braun gebrannte Pärchen liegen in Strandstühlen am Ufer der Halbinsel und blinzeln verschlafen aufs Wasser, auf dem kleine, weiße Segelboote gleiten. Im Biergarten werden Flammkuchen und Eiskaffees kredenzt. Gruppen von Radfahrern kommen und gehen. Nebenan liegen grün-weiß gestrichene Boote am Steg. Ein weiteres legt gerade an.

„Hat es Spaß gemacht?“ fragt Horst Bauer Senior die Familie, die gerade an Land geht. „Jaaa!“, hallt es unverzüglich zurück. Immer wieder kommen Gäste, um eins der zwölf Elektroboote, der zwölf Tretboote oder der vier Ruderboote für eine