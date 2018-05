(red) - Viele kleine Beträge summieren sich zu einer großen Spende. Die Aktion „Ein Herz für´s Olgäle“ sammelte im letzten Jahr rund 35 800 Euro für krebskranke Kinder.

„Gerade denen etwas Gutes zu tun, denen es nicht so gut geht, ist für uns alle ein Bedürfnis und zugleich auch Motivation, die Aktion fortzuführen“, sagt Joachim Degl, Sprecher der Aktion „Ein Herz für`s Olgäle“. Vor knapp fünf Jahren starb der Aktionsgründer Rainer Herrmann. Ein Freundeskreis führt seitdem sein Werk fort. „Den Großteil der Spendensumme bilden viele kleine Beträge, die auf unser Spendenkonto eingehen oder als Münzen und Scheine in die in Geschäften