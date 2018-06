(red) - Werner Hofmann wurde die Ehrenmünze der Stadt Stuttgart im Rahmen des Stammtisches des Arbeitskreises Historisches Münster (AHM) von der Bezirksvorsteherin Renate Polinski verliehen.

Der AHM hält die Geschichte des Stadtbezirks Münster lebendig, allein wenn man an die Beschilderung der historischen Tafeln, des historischen Kalenders oder auch an die historischen Stadtspaziergänge denkt. 2014 wurde ein Projekt mit der Schule, den Kindergärten und dem Kinder- und Jugendtreff mit dem Namen „Stadtbezirksgedächtnis“ angegangen. Der Gedanke war, dass Kinder spielerisch an die Geschichte von Münster herangeführt werden. Die