(ede) - „Die Baugenossenschaft Münster hat sicheren und guten Wohnraum geschaffen“, lobte Friedrich Bullinger bei der Mitgliederversammlung das Unternehmen, „weil sie einiges in die Modernisierung investiert hat.

Der geschäftsführende Vorsitzende der Baden-Württembergischen Wohnungs- und Immobilienunternehmen hob hervor, dass damit auch in Wohnqualität investiert wurde. Die Baugenossenschaft Münster (BGM), die in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen feiert und sich als Keimzelle für die Orte der Vielfalt bezeichnet, hat in den vergangenen zehn Jahren mehr als 18,3 Millionen Euro für Bestandserweiterungen, Instandhaltungs- und