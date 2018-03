Das Gericht geht auf Nummer sicher

STUTTGART: Prozess gegen die Anhänger der „Black Jackets“ startet im März mit rund 80 Verfahrensbeteiligten

Dass 22 Tatverdächtige auf einen Schlag auf der Anklagebank sitzen, ist nicht alltäglich. So musste das Stuttgarter Landgericht vor Beginn des Prozesses gegen die Anhänger der „Black Jackets“ auch die Frage klären, in welchem Gerichtssaal überhaupt genügend Platz ist. Die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen, so dass im März das Gerichtsverfahren wegen des brutalen Überfalls im Hof der Waisenhofschule starten kann.