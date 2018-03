(red) - Am Samstag, 17. Juli, startet um 10 Uhr eine Biotoppflege des letzten Stuttgarter Hohlweges. Treffpunkt ist der Hof Sperling am Ende des Hofsträßle in Mühlhausen. Helfer sollten Arbeitskleidung anziehen, auch Handschuhe. Werkzeug, Vesper und Getränke werden gestellt und müssen nicht mitgebracht werden. Die Arbeitsgemeinschaft Nord-Ost hat es sich zur Aufgabe gemacht, das „Lange Feld“ für die Landwirtschaft, die Natur und die erholungssuchenden Menschen zu erhalten. Der Hohlweg beim Hof Sperling ist der letzte seiner Art in Stuttgart. Hohlwege entstehen dort, wo es tiefgründige, steinfreie Böden gibt, vor allem in Lößgebieten wie