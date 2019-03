Bezirksvorsteher kandidiert für Gemeinderat in Remseck

Ralf Bohlmann hat sich in seiner Heimatstadt für die Kommunalwahl aufstellen lassen

Ralf Bohlmann, seit fünf Jahren Bezirksvorsteher in Mühlhausen, kandidiert ehrenamtlich für den Gemeinderat in Remseck, seiner Heimatstadt. Er will weiter mit Leib und Seele in Mühlhausen als Bezirksvorsteher aktiv sein.