(if) - Der Bezirksbeirat Stuttgart-Ost hat einen neuen Vorschlag zur Lösung des Feinstaub-Problems gemacht. Er reagierte damit auf die Überlegung, Tempo 40 auf den Bundesstraßen in Stuttgart einzuführen. Die Lokalpolitiker forderten stattdessen in ihrer jüngsten Dezember-Sitzung die Einführung eines Prognose-Verfahrens für Feinstaub in Stuttgart. „Das Feinstaub-Problem kann ohne Tempo 40 auf Bundesstraßen gelöst werden“, gibt Martin Körner, der Bezirksvorsteher von Stuttgart-Ost, die Meinung der Bezirksbeiräte wider. Damit begegnen die Politiker der Forderung nach einer neuen Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 10. Zum Thema