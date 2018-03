In den nächsten Tagen wird die Verwaltung erfahren, wie viele Flüchtlinge zuerst kommen. „Mehr als 40 werden es schon sein, erklärte Gerhard Bock vom Sozialamt, „aber auf jeden Fall deutlich unter 100“, so Bock weiter. Das Haus werde dann zügig gefüllt. Bis Anfang März würden dann 240 Plätze belegt, so Bock. Er dankte dem Verein Hofener Menschen (HoMe) für die „wunderbare Bürgerversammlung“ und die gute Organisation dazu. Der Freundeskreis HoMe wird auch dasein, wenn die Flüchtlinge kommen und sich um sie kümmern mit Tee, anderen Getränken und etwas zu essen. „Die Geste ist nett, da freuen sich die Flüchtlinge“,