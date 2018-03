(red) - Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall gestern gegen 7.40 Uhr in der Planckstraße verletzt. Der 44-jährige Motorradfahrer überholte bergab in Richtung Wagenburgstraße mehrere Autos, die wegen des hohen Verkehrsaufkommens in der Planckstraße zum Stehen gekommen waren. Ein 39 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr aus seiner Parklücke am rechten Fahrbahnrand zwischen den wartenden Fahrzeugen durch, um ergauf in Richtung der Pischekstraße weiterzufahren und kollidierte mit dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer kam bei dem Unfall zu Sturz und prallte gegen ein Metallrohr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von zirka