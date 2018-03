Baustart für Flüchtlingsunterkunft im Herbst

MüNSTER: Freundeskreis gründet sich - Treffen für ehrenamtlich Interessierte am 10. Oktober im Bürgersaal

In Münster gehen die Vorbereitungen für den Bau der Flüchtlingsunterkünfte voran. Im Herbst ist der Baustart für die vier Bauten an der Burgholzstraße. Indes gründet sich ein Freundeskreis für die Flüchtlinge. Gründungsversammlung ist am Montag, 10. Oktober, im Bürgersaal.