Der Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr auf der Hauptstraße in Zell. Ein 29-jähriger Mann aus Esslingen war mit seinem Cabrio von Esslingen in Richtung Altbach unterwegs. Wegen zu hoher Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung, so vermutet die Polizei, schanzte er mit seinem Fahrzeug an der Einmündung der Bachstraße über den dortigen Kreisverkehr und prallte frontal gegen eine Hausmauer.Für die 24-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Aufprall war so heftig, dass in die mit einem großen Gemälde verzierte Hauswand nun ein großes Loch klafft, das die Feuerwehr