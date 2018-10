Ausbau des Radwegenetzes gefordert

MüHLHAUSEN: Bezirksbeirat befürwortet SPD-Antrag zum Verkehrsstrukturplan

(if) - Applaus und Lob gab es am Ende der Bezirksbeiratssitzung für den SPD-Fraktionssprecher Johannes Jäger, sogar auch von CDU, FDP, Freien Wählern, Grünen und Linken/SÖS für seine Vorschläge zum Verkehrsstrukturplan. In größten Teilen wurden die Ideen der SPD vom gesamten Gremium mit getragen.