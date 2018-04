(red) - Andreas Bieber und Klaus Kefer, beide Geschäftsführer bei der Firma M+W Zander Holding AG, übergaben stellvertretend für den Förderverein care for kids der M+W Zander Holding AG, vor kurzem im Olgahospital einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an Stefanie Schuster, Präsidentin der Olgäle-Stiftung für das kranke Kind.

Die Spende soll der Anschaffung von so genannten Antidekubitusmatratzen für den Bereich der Neonatologie dienen. Die Matratzen sind aus einem speziellen, besonders weichen Material hergestellt und sollen die Neugeborenen davor bewahren, durch langes Liegen schmerzhafte Druckstellen an Fersen, Rücken oder