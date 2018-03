Konstantin lässt sich eine Piratenklappe auf das Auge zeichnen. Manuel wirft angestrengt einen Tennisball auf Blechdosen und Viktoria fährt mit einem Fahrrädchen um aufgestellte Verkehrshütchen. Immer mehr Kinder kommen am Nachmittag in die Theobald-Kerner-Straße um bei den Spielaktionen mit zu machen. „Unser Ziel ist es das Viertel zu beleben und für mehr Lebensqualität zu sorgen“, sagt Ingo Reith von der Initiative Schöne Straße. Ziel sei es, dass die Kinder wieder vor der Straße spielen können, deshalb macht sich die Initiative auch für eine Verkehrsberuhigung in diesem Viertel stark. Franka und Sophia vergnügen sich beim Sack hüpfen. Dann knuspern