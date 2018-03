Seit über einem Jahrhundert ist die Freiwillige Feuerwehr fest in Mühlhausen verwurzelt. Damals wie heute spielt sie eine nicht wegzudenkende Rolle in der Sicherheit des Orts. Am kommenden Samstag feiert sie mit ihrem traditionellen Tag der offenen Tür ihr 125-jähriges Jubiläum.

In der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen kommen Menschen mit unterschiedlichsten Berufen zusammen: Zimmerleute, Mechatroniker, Banker, Kaufleute, Elektriker. Aber sie haben eines gemeinsam: Sie alle engagieren sich ehrenamtlich, sind tagsüber wie nachts zur Stelle. Gelöscht werden beispielsweise Mülleimer,