Nahezu kein anderes Thema beschäftigt die Menschen in Deutschland derzeit so sehr wie die Flüchtlinge, die auf der Suche nach einer besseren Zukunft ihre Heimat verlassen. Doch womit beschäftigen sich die Menschen, die sich ein neues Leben in Deutschland aufbauen wollen? Die beiden jungen Syrer Iyad und Adel schreiben in unserem Blog über ihre Flucht, das Leben im Flüchtlingsheim und ihren Alltag in Deutschland.